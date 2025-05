la serie tv di fallout è stata rinnovata per una terza stagione la stagione 2 debutterà a dicembre 2025

Prime Video ha ufficialmente rinnovato la serie TV di Fallout per una terza stagione, mentre l'attesa seconda stagione debutterà a dicembre 2025. L'adattamento dell'iconica saga videoludica ha affascinato oltre 100 milioni di spettatori dal suo lancio nell'aprile 2024, consolidandosi come un successo straordinario nel panorama televisivo.

