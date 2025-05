La serie A potrebbe essere definita questa settimana e mette nove partite contemporaneamente per domenica

La Serie A si avvia verso un finale entusiasmante, con il destino del titolo in palio tra Napoli e Inter. Questa domenica, ben nove partite si giocheranno simultaneamente, rendendo il penultimo giorno di campionato cruciale. Scoprite con noi le ultime novità su questa straordinaria sfida per lo Scudetto su JustCalcio.com.

2025-05-13 13:58:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Con la mano pera in mano in gara per il ‘Scudetto ‘ fra Napoli e interIL Una serie annunciato martedì che il penultimo giorno della stagione avrà novepartitecontemporaneamentequestadomenica alle 20:45.Data la possibilità di definire il titolo, la Liga d’Italia ha deciso che il Parma – Napoli e Inter – Lazio Sono contestati allo stesso tempo. Allo stesso modo, l’entità ha preso la stessa decisione con le riunioni che giocano i club che giocano permanenza e classificazione alle competizioni europee, lasciando solo il Genova – Atalanta Per sabato sera.domenica tutti gli occhi saranno messi nel Tardini Ennio e Giuseppe Meazza, dove il titolo sarà in gioco. L’unico scenario in cui potrebbe esserci Alirón Partnopéo nella casa di Parma è quello I partner ottengono un trionfo e che l’Inter cade contro Lazio. 🔗Leggi su Justcalcio.com

