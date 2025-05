La scuola Media Mazzini ricorda Aldo Moro il sindaco | Una pagina di memoria e civiltà

La scuola media "G. Mazzini" rende omaggio ad Aldo Moro, promuovendo una proposta significativa. Gli studenti hanno infatti deciso di scrivere una lettera per suggerire l'installazione di un bassorilievo in suo onore nel Parco a lui dedicato. Il sindaco Federico Basile ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa, testimoniando l'importanza della memoria e della civiltà.

