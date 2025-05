La scomparsa l' auto ribaltata e il cadavere bruciato | due persone fermate per omicidio

La scomparsa di un uomo da Partinico si è trasformata in un tragico omicidio. Il suo corpo, ritrovato bruciato, ha rivelato un inquietante tentativo di occultamento del delitto. Due uomini, Dario Milana e Gioacchino Leto, rispettivamente di 46 e 34 anni, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio in concorso e occultamento di cadavere.

