la scomparsa dell agente cristalli mai un passo indietro

Montecatini Terme (Pistoia), 13 maggio 2025 – L’improvvisa scomparsa di Antonio Cristalli, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, in servizio da circa trent’anni al commissariato di Montecatini, ha destato profondo cordoglio in tutta la città e nel resto della provincia. La salma viene esposta a partire da questa mattina, alle 8, nelle cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. I funerali di Cristalli, venuto a mancare ad appena 53 anni, saranno celebrati mercoledì 13 maggio, alle 10, nella chiesa di San Michele, nella frazione delle Casermette a Pistoia. Il poliziotto, che viveva a Piteccio, nella zona collinare del capoluogo, lascia la moglie e una figlia di circa 22 anni. Era un grande appassionato di cavalli e non era raro, nei pochi momenti liberi, vederlo fare una passeggiata in groppa a uno di questi animali. 🔗Leggi su Lanazione.it