la scelta di tornare a nicea dove il primo concilio dette il credo alla chiesa

La scelta di tornare a Nicea, dove il primo concilio formulò il Credo, rappresenta un gesto di profonda significanza. In un’epoca segnata da tensioni politiche e spirituali, riscoprire le origini diventa fondamentale per promuovere un disarmo ecumenico che possa favorire la pace non solo all'interno del cristianesimo, ma anche nel contesto globale.

tornare alle origini ha un significato disarmante in un momento storico e politico in cui il disarmo ecumenico è prioritario per la pace non solo del cristianesimo, ma del mondo

Papa Leone XIV: il primo viaggio potrebbe essere in Turchia per l'anniversario del Concilio di Nicea - Il primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV potrebbe essere in Turchia per celebrare i 1700 anni del Concilio di Nicea

Sarà in turchia il primo viaggio apostolico di papa leone xiv in occasione del concilio di nicea? - Nel 2025 papa Leone XIV potrebbe compiere il primo viaggio apostolico a Iznik, in Turchia, per celebrare il 1700° anniversario del Concilio di Nicea e rilanciare il dialogo ecumenico tra chiesa cattol

Tre incontri in occasione dei 1.700 anni del Concilio di Nicea - Il 20 maggio 2025 ricorreranno i 1700 anni del Concilio di Nicea, che viene indicato come il primo concilio ecumenico, al quale vennero invitati tutti i vescovi del mondo cristianizzato.

