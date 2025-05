La scalata dei Pinguini Tattici Nucleari | tappa all’Università Federico II prima del Maradona

I Pinguini Tattici Nucleari, partiti da un modesto club di Santa Maria a Vico, si preparano a conquistare l'Università Federico II prima del grande concerto al Diego Armando Maradona. Dopo l'esibizione al "Farci Sentire Festival" 2018, la band è pronta per una delle tappe più attese del loro Hello World Tour il 28 giugno.

Dalla serata in un piccolo club di Santa Maria a Vico all’esibizione di apertura dell’edizione 2018 del “Farci Sentire Festival” di Scisciano fino al traguardo del Diego Armando Maradona dove ci sarà, il prossimo 28 giugno, una delle tappe più attese dell’Hello World Tour. Un vero e proprio bagno di folla oggi per i PinguiniTatticiNucleari che nell’aula Ottagono del Dipartimento di Studi Umanistici, con il frontman Riccardo Zanotti e il tastierista Elio Biffi, hanno incontrato gli studenti della Federico II. ” NAPOLI – ha detto Biffi – è stata sempre una nostra ambizione, perché sappiamo quanto è importante per la storia della musica italiana, per la storia dell’arte in Italia. E all’inizio della nostra carriera, quando ancora ci organizzavamo da soli dalla nostra stanzetta in Bergamasca, non eravamo riusciti a trovare un luogo in città che ci accogliesse. 🔗Leggi su Ildenaro.it