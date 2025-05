La Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia

La Sampdoria, storica realtà calcistica genovese, affronta un momento drammatico: per la prima volta nella sua storia, è retrocessa in Serie C. Nell'ultima partita di campionato, un deludente pareggio contro la Juve Stabia, già senza pressioni, ha segnato la fine di un'era. Fondata nel 1946, la Sampdoria ha vissuto pagine indimenticabili, ma ora inizia una nuova sfida.

La Sampdoria, per la primavoltanella sua storia, è retrocessa in Serie C. La squadra doriana aveva bisogno di una vittoria per rimanere in Serie B, ma nell’ultima di campionato contro la Juve Stabia (già sicura di giocare i playoff) non va oltre lo 0-0. Nata nel 12 agosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese e l’Andrea Doria, la squadra blucerchiata ha fino a oggi disputato 66 campionati di A e 13 di B.Nel suo palmares ha anche uno scudetto nel 1990-1991, quattro Coppe Italia e una Supercoppa italiana. A livello internazionale vanta la vittoria di una Coppa delle Coppe (nel 1989-1990), oltre ad aver disputato le finali dell’allora Coppa dei Campioni (nel 1991-1992), della Coppa delle Coppe (nel 1988-1989) e della Supercoppa Uefa (nel 1990).L'articolo La Sampdoriaretrocessa in Serie C per la primavoltanella sua storia proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia

