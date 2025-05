La Sampdoria retrocede in serie C fallisce il piano disperato degli ex Evani Lombardo e Mancini | non era mai successo nella sua storia

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C, un colpo devastante per la squadra blucerchiata. Gli ex Evani, Lombardo e Mancini tentano un piano disperato per salvare la stagione, ma, nonostante gli sforzi, il sogno della salvezza si infrange, lasciando il club nel profondo sconforto e nella ricerca di un nuovo inizio.

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in serie C. Per i blucerchiati le possibilità di salvezza erano ormai ridotte al minimo. Nel recupero della trentaquattresima giornata di serie B, avrebbero dovuto battere la Juve Stabia a Castellammare. E poi sperare che sia il Frosinone che il Brescia non vincessero. In Campania però è finita 0-0, che ha allontanato definitivamente i liguri dai playout. Nelle ultime settimane erano stati diversi gli ex campioni doriani a rifarsi vivi per cercare di salvare la squadra. Da Chicco Evani ad Attilio Lombardo, piombati in panchina al posto di Semplici. Fino all’ex ct azzurro Mancini, assoldato in qualità di consulente. Tanti i volti noti del passato glorioso blucerchiato. Ma non sono bastati per evitare il disastro. Retrocede anche il Cittadella. 🔗Leggi su Open.online

