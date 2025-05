La Sampdoria retrocede in Serie C | che disastro! Salernitana-Frosinone ai playout | tutti i verdetti della Serie B

La stagione di Serie B 2024-2025 si chiude con colpi di scena e verdetti drammatici. La storica Sampdoria retrocede in Serie C, mentre Salernitana e Frosinone si ritrovano a lottare nei playout. Scopriamo insieme tutti i risultati e le emozioni dell'ultima giornata di un campionato che ha riservato sorprese fino alla fine.

La Sampdoriaretrocede in Serie C, Salernitana e Frosinone ai playout: tutti i verdetti dell'ultima giornata del campionato di Serie B 2024-2025. 🔗Leggi su Fanpage.it

