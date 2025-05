La Sampdoria in C | quando la presunzione sposa l’incompetenza

La storia della Sampdoria in Serie C è un esempio lampante di come la presunzione possa scontrarsi con l'incompetenza. Un po' di umiltà sarebbe stata sufficiente: riconoscere i propri limiti e affidarsi a chi conosce il calcio. La decisione di allontanare il presidente Marco Lanna ha segnato una rottura fatale, mettendo a rischio non solo la prima squadra, ma l'intero club.

Sarebbe stata sufficiente un po' di umiltà: non sono capace, mi affido a chi conosce il calcio, l'ambiente. Bastava confermare presidente Marco Lanna, mandato invece via a calci nel sedere: con lui quasi certamente la Samp non sarebbe retrocessa; probabilmente nemmeno la Primavera; probabilmente nessuno

