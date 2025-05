La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia | tutti i perché della discesa all'inferno

La Sampdoria, storica società calcistica genovese, affronta una nuova triste era, retrocedendo in Serie C per la prima volta. Il deludente pareggio senza reti contro la Juve Stabia segna un momento cruciale. Scopriamo insieme le cause di questa discesa nell'inferno del calcio e le sfide che attendono i blucerchiati.

La Sampdoria fa la storia, ma questa volta è decisamente in negativo. Il pareggio senza goal di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Sampdoria è in Serie C per la prima volta nella sua storia: tutti i perché della discesa all'inferno

Scrive calciomercato.com: La Sampdoria fa la storia, ma questa volta è decisamente in negativo. Il pareggio senza goal di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia condanna infatti i.

Sampdoria in Serie C, per la prima volta

Segnala ansa.it: Juve Stabia-Sampdoria 0-0 nel recupero della 34ma giornata della Serie B di calcio: con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in C, per la prima volta nella sua storia. Stesso destino per ...

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia

Lo riporta ilpost.it: Venerdì sera la Sampdoria, squadra di Genova tra le più importanti in Italia, è retrocessa per la prima volta in Serie C, la terza e ultima categoria maschile del calcio professionistico in Italia. È ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovi Kit Retrò disponibili per FIFA 22 e VOLTA FOOTBALL

Saranno disponibili dal 24 Marzo per FUT 22 e VOLTA FOOTBALL, per dare un look da ritorno al passato alla tua squadra del cuore.