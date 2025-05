La Sala della Protomoteca ospita E penso a te tra cimeli storici e omaggio allo scudetto 2000

La Sala della Protomoteca si trasforma in un palcoscenico di emozione e storia con ‘E penso a te’, un evento gratuito che celebra i 125 anni della Polisportiva. Immersi tra cimeli storici e il ricordo dello scudetto del 2000, i partecipanti vivranno una giornata che unisce tradizione sportiva e passione, nel cuore del Campidoglio.

La Sala della Protomoteca apre le sue porte per accogliere la manifestazione 'E penso a te', evento itinerante gratuito che celebra i 125 anni della Polisportiva. Organizzato in occasione di una manifestazione che unisce storia e passione sportiva, l'appuntamento si tiene al Campidoglio, luogo carico di simbolismo e che, per la prima volta, diventa teatro

