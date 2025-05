La Russia ha abbattuto il volo MH17 e ucciso 298 persone | la decisione dell’agenzia Onu per l’aviazione civile

L'agenzia per l'aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha finalmente preso posizione sulla tragedia del volo MH17, abbattuto il 17 luglio 2014 in Ucraina, costando la vita a 298 persone. Questa dichiarazione segna un importante passo nel riconoscimento della responsabilità di Stati membri nelle questioni relative alla sicurezza aerea.

Per la prima volta l'agenzia per l'aviazionecivile delle Nazioni Unite (Icao) si è pronunciata sul merito di una controversia tra Stati membri. La vicenda al centro della disputa è l'abbattimento del voloMH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. La Russia è stata identificata come il responsabile: il consiglio di amministrazione di Icao con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi erano "fondati in fatto e in diritto". "La Federazione Russa non ha rispettato i propri obblighi ai sensi del diritto aereo internazionale in seguito all'abbattimento del voloMH17 della Malaysia Airlines nel 2014", si legge in un comunicato dell'agenzia diffuso il 12 maggio.La tragedia – Il 17 luglio 2014, il Boeing 777 della Malaysia Airlines – in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur – si è schiantato nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale, dove i ribelli separatisti filo-russi stavano combattendo contro le forze ucraine.