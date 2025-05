La Roma non aveva soluzioni per fermare Lookman

La Roma si trova ad affrontare una sfida cruciale contro l'Atalanta, mentre il rischio di non accedere alla Champions League si fa concreto. Lookman, instancabile e imprendibile, mette in crisi la difesa giallorossa. La vittoria per gli uomini di Gasperini rappresenterebbe un traguardo fondamentale, ma le insidie sono dietro l'angolo. Chi avrà la meglio?

Il progressivo schiacciamento verso il basso della quota per accedere alla prossima Champions League ha creato una strana distorsione prospettica in vista di Atalanta-Roma. Con una vittoria la squadra di Gasperini si sarebbe assicurata la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, ma con una sconfitta sarebbe stata rigettata nel calderone delle quattro, cinque squadre che da settimane ormai si contendono il quarto posto con la forza della disperazione.Era quasi letteralmente una questione di vita o di morte, almeno sportivamente parlando, e una situazione che sfiorava il paradosso se si pensa che l’Atalanta, che per almeno tre quarti di campionato aveva sfiorato il miracolo di competere per lo scudetto solo un anno dopo aver vinto l’Europa League, adesso se la giocava con la Roma, che fino a novembre flirtava con la zona retrocessione. 🔗Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La Roma non aveva soluzioni per fermare Lookman

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martina scomparsa da Roma a 16 anni. La mamma: «La fuga non è una soluzione. Torna a casa, ti aspettiamo». Il ruolo dell'amica rumena - La preoccupazione cresce per Martina, una sedicenne scomparsa da Roma lo scorso 14 ottobre ... «Martina, la fuga non è una soluzione. Torna a casa, ti aspettiamo». Qualche giorno fa la giovane ... 🔗msn.com

Milan e Roma pensano alla soluzione per Abraham e Saelemaekers - La stagione sta per giungere al termine ed è tempo di pensare al destino dei giocatori in prestito. A tal proposito, Milan e Roma dovranno discutere del destino di Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, ... 🔗ilmilanista.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Studentessa violentata a Roma - Borgese aveva colpito lo stesso giorno di 9 anni fa

Per quella violenza è stato condannato e ha scontato sette anni di carcere, tornando in libertà il 10 novembre 2021.