La stagione 2025/26 della Serie D sta prendendo forma, con la Robur Siena pronta a sfidare avversari agguerriti, tra cui il Grosseto, insieme ad altre squadre ambiziose. Dopo le retrocessioni di Fezzanese, Sangiovannese, Figline e Follonica Gavorrano, il raggruppamento E si prepara a un campionato avvincente e competitivo.

Sta pian piano prendendo forma la Serie D 202526 (il riferimento è al girone di appartenenza del Siena). Domenica scorsa il raggruppamento E ha salutato, dopo la Fezzanese e la Sangiovannese, anche il Figline e il Follonica Gavorrano, retrocessi in Eccellenza, mentre il Terranuova Traiana e il Trestina saranno di nuovo ai nastri di partenza. Una caduta che ha fatto parecchio rumore, quella della squadra maremmana, partita a inizio stagione tra i favori del pronostico e scivolata pian piano nel fango della bassa classifica, per poi essere stritolata nella giostra dei play out. Il Follonica Gavorrano non farà quindi parte della prossima quarta serie, dopo 18 lunghi anni di militanza. Ma la concorrenza, per la vittoria del campionato, sarà comunque agguerrita. Senza più il Livorno, salito sul treno Serie C già da un mesetto a questa parte, ammesso che anche la Robur si ponga il traguardo promozione (stando a quanto dichiarato, nel suo comunicato, dal presidente Jonas Bodin, dovrebbe essere il salto di categoria l’obiettivo stagionale), la squadra bianconera dovrà guardarsi le spalle da diverse contendenti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Robur e gli avversari 2025-2026. Grosseto su tutti, poi le ‘ambiziose’

