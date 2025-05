La rivoluzione di Meloni | così una donna di destra ha scosso il cuore dell’Europa dal torpore progressista

La rivoluzione di Meloni segna un punto di svolta, in cui una donna di destra riaccende il dibattito europeo nel contesto di un progressismo in crisi. L'affermazione del leader nazional-conservatore in Romania, superando il 40% dei consensi, riflette una tendenza che si sta diffondendo in tutta Europa, da Londra a Berlino.

Il risultato del primo turno delle presidenziali in Romania, con la netta affermazione del leader del partito nazional-conservatore Aur, che ha superato il 40% dei voti, rappresenta plasticamente una tendenza ormai consolidata in Europa. Dall'Inghilterra alla Germania, fino alla Romania, i recenti risultati elettorali mostrano infatti che milioni di elettori europei sembrano sempre più decisi a votare i partiti di destra, che meglio di altri soddisfano quel bisogno di avere risposte concrete di fronte alle grandi sfide di un momento storico così complicato.La sinistra globalista crolla a pezziI progressisti, troppo impegnati forse a specchiarsi nella loro supposta superiorità elitaria e autoreferenziale, hanno pensato di poter vivere di rendita, sventolando solo lo spauracchio del mostro sovranista e populista antidemocratico.

