La rivelazione del cardinale Dolan sul Conclave | Papa Leone XIV è stato eletto velocemente per colpa del cibo che veniva servito a Santa Marta

C’è un motivo per il quale il Conclave è durato così poco ed è terminato con l’elezione di PapaLeone XIV: il ciboservito ai cardinali. Lo ha dichiarato il cardinale arcivescovo di New York, Timothy Dolan, in una serie di incontri con la stampa. “Il cibo è stato un ottimo stimolo per fare in fretta” ha affermato Dolan a La Repubblica. Secondo il cardinale il cibo di Casa SantaMarta “è stato un ottimo, ottimo, stimolo per concludere questa faccenda”. Prevost è statoeletto al quarto scrutinio, in programma al secondo giorno di Conclave. Un’elezione piuttosto veloce durante la quale ai cardinali sono stati serviti due pranzi e una cena al self service.Tre pasti che, evidentemente, non sono stati particolarmente graditi, almeno secondo quanto dichiarato dal cardinaleDolan. Ma cosa prevedeva il menù? Riso in bianco, pasta condita con sughi semplici, carni bianche, pesce al forno, verdure grigliate, insalata e frutta di stagione. 🔗Leggi su Tpi.it