La risposta commossa di Reginald | Grazie ragazzi mi state ispirando

Papà Reginald Green, nella sua casa in California, non molla un colpo. Anche se ha ormai 96 anni e qualche acciacco, dagli Stati Uniti continua a battersi per promuovere la donazione di organi. Con la Brianza ha un legame particolare. A Giussano, di cui è diventato "amico" della sezione locale dell'Aido (e del suo presidente Piero Gallo), e dove in giardino pubblico è stato dedicato alla memoria di Nicholas, è già stato una quindicina di volte. Quando ha ricevuto i disegni dei bambini di Cesano Maderno si è emozionato. E manda loro un messaggio attraverso il nostro giornale: "Grazie, bambini, per esservi sentiti vicini a Nicholas. I vostri disegni sono un prezioso promemoria del fatto che anche voi volete aiutare chi è in difficoltà, anche perfetti sconosciuti, proprio come ha fatto lui. Li conserverò nella stanza in cui lavoro per ispirarmi in tutti i modi che mi verranno in mente per raccontare la storia di Nicholas alle persone di tutto il mondo.