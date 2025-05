La rinascita artistica di Damiano David con ' Funny Little Fears'

La rinascita artistica di Damiano David si concretizza in "Funny Little Fears", il suo primo album da solista. In questo progetto, il cantante dei Maneskin condivide la sua evoluzione personale e musicale, rivelando emozioni e sfide. Scopri di più sul suo viaggio emotivo su Donne Magazine.

Il cantante dei Maneskin racconta la sua evoluzione personale e musicale.

"Mi ha distrutto". Damiano David, la confessione inaspettata sulla relazione segreta - Dopo il successo planetario con i Måneskin, Damiano David si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera: il debutto solista. Il suo album, Funny ...

Damiano David: "Con i Maneskin, momento unico e raro, nessuno potrà oscuralo. Quando tornerò alla band sarò migliore" - Damiano David, nell'incontro con i giornalisti ai Forum Studios di Roma per la presentazione dell'album solista Funny Little Liars, ha spiegato il rapporto ...

Damiano David solista e futuro dei Måneskin dopo rottura sentimentale e crescita personale - La genesi dell'album solista e la sfida senza la bandDamiano David affronta un momento cruciale della sua carriera con la pubblicazione del primo albu ...

Damiano David dei Maneskin bacia una star american in discoteca

Damiano David sembra essere fedele alla sua natura ribelle durante il tour dei Maneskin in America, dove ogni concerto è un successo e i biglietti sono quasi sempre esauriti.