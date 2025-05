La richiesta è da capogiro De Laurentiis gelato | sfuma il super colpo per il Napoli?

A poche giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli è in corsa per lo Scudetto, ma le novità di mercato rimescolano le carte. La richiesta da capogiro di De Laurentiis per il gelato sfuma, costringendo la società a riconsiderare le proprie possibilità economiche. La tensione cresce, ma la squadra continua a volare alta.

Novità di mercato in casa Napoli, il colpo si allontana: le condizioni economiche per l’arrivo sono al limite delle possibilità azzurreA due giornate dalla fine del campionato, il Napoli continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo. La corsa Scudetto si gioca sul filo del rasoio, con gli azzurri che si contendono il titolo con l’Inter in un duello emozionante fino all’ultimo respiro.La prossima trasferta, in casa del Parma, rappresenta un bivio fondamentale per tenere vivo il sogno tricolore. Ma mentre sul campo si lotta per il presente, nei corridoi del club si progetta il futuro. In particolare, tiene banco il doppio fronte: Kevin De Bruyne e Jonathan David. Due nomi pesanti, che scaldano i cuori dei tifosi ma pongono ostacoli non da poco.L’incontro per David e l’ostacolo ingaggio: il punto della situazioneSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro importante tra Giovanni Manna, uomo mercato del Napoli, e l’entourage di Jonathan David, attaccante canadese in forza al Lille. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La richiesta è da capogiro, De Laurentiis gelato: sfuma il super colpo per il Napoli?

