La Reyer perde gara 5 lo scudetto femminile di basket a Schio

La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia. Grazie a una difesa implacabile e a una maggiore precisione offensiva, le arancioni riescono a ribaltare l'esito delle ultime finali, mettendo in mostra la loro determinazione e talento nel parquet.

Con una difesa asfissiante e una maggior precisione sotto canestro, il Famila Schio vince contro l'Umana Reyer gara 5 della finale scudetto di basket femminile, e si laurea campione d'Italia per la tredicesima volta nella sua storia. Le arancioni ribaltano così l'inerzia delle due ultime finali. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio

Cosa riportano altre fonti

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio

Lo riporta veneziatoday.it: Il Famila si è imposto per 73 a 61: non riesce l'impresa alle orogranata, capaci di pareggiare la serie dopo aver perso i primi due match contro le arancioni ...

La Reyer è una leonessa ma lo scudetto lo vince il Famila Schio

Riporta pianetabasket.com: Assegnato il titolo della pallacanestro femminile di serie A1 2024-25 al Famila Schio con al vittoria in gara 5 sulla Reyer Venezia. Articolo a breve. Famila Schio - Reyer Venezia 73-61 ...

MESTRE | REYER FEMMINILE, CUORE E LUCIDITÀ: SCHIO BATTUTA, SI DECIDE IN GARA 5

Lo riporta antennatre.medianordest.it: Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 Fiorello anche senza Amadeus. Le canzoni in gara.

Amadeus o no, al Festival di Sanremo 2021 Fiorello ci sarà. Come ha spiegato anche Amadeus, nel caso in cui non sarebbe lui a condurlo a sostituirlo ci sarebbe lo showman siciliano.