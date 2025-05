La regolarità della Serie A è salva per la sicurezza ripassare domenica | la scelta della Lega Calcio accontenta quasi tutti

La Lega Calcio ha confermato che la Serie A proseguirà con la regolarità della sua stagione, programmando quasi tutte le partite per domenica 18 maggio alle 20.45. Nonostante alcune preoccupazioni sulla sicurezza, si spera che questa giornata possa riservare emozioni e sorprese, senza dimenticare che lo scudetto è ancora in gioco.

La regolarità del campionato è salva. La sicurezza forse un po’ meno, ma non è detto che domenica sarà già la giornata dello scudetto, e comunque si spera che su quel fronte vada tutto bene. La LegaCalcio ha scelto: domenica 18 maggio la Serie A giocherà quasi tutta alle 20.45 (solo Genoa-Atalanta anticipa al sabato). Nove partite su dieci in contemporanea, come non si vedeva da tempo. Una serata da brividi con tutti i verdetti tutti in ballo, scudetto, Europa, salvezza. Alla fine rispetto agli interessi economici e televisivi (ma in parte anche tecnici), ha prevalso il buon senso, o meglio le regole, perché la circolare emessa la scorsa estate dalla Lega spiegava chiaramente che nelle ultime due giornate avrebbe dovuta essere garantita la simultaneità a tutte le squadre in corsa per lo stesso obiettivo. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it