La Regione sostiene la dirigenza Ausl | Tutte le indagini hanno visto la piena collaborazione

La Regione Emilia-Romagna annuncia il suo sostegno alla dirigenza dell'AUSL, evidenziando la collaborazione nelle indagini in corso. Valuterà la possibilità di costituirsi parte civile nel caso di rinvio a giudizio del primario dell'ospedale di Piacenza, arrestato il 7 maggio con accuse gravi di violenza sessuale aggravata e atti persecutori.

La Regione Emilia-Romagna valuterà di costituirsi parte civile nel processo, qualora interverrà il rinvio a giudizio del primario dell’ospedale di Piacenza arrestato lo scorso 7 maggio con le accuse di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. È quanto ha riferito in aula, nella seduta. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La Regione sostiene la dirigenza Ausl: «Tutte le indagini hanno visto la piena collaborazione»

