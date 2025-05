La Rai si prepara a partecipare al bando per il Festival di Sanremo

La Rai si appresta a partecipare al bando per il Festival di Sanremo, in seguito a una riunione del Cda dedicata a questa importante deliberazione. Questa scelta, obbligata per rispettare i termini fissati dal Comune, segna un passo cruciale verso l’edizione futura della celebre kermesse musicale.

La Rai parteciperà al bando per il prossimo Festival di Sanremo pubblicato dal Comune. La decisione è stata presa in una riunione del Cda, convocata proprio per deliberare in materia.Si è trattato - a quanto si apprende - di una decisione obbligata per rispettare i termini previsti dal municipio che obbliga chiunque voglia partecipare a presentare domanda entro lunedì 19 maggio.Non è detto però che la gara si tenga perché il 22 maggio è attesa la decisione del Consiglio di Stato in merito alla pronuncia del Tar che ha obbligato il Comune a mettere a gara l'organizzazione della kermesse canora più famosa d'Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Rai si prepara a partecipare al bando per il Festival di Sanremo

