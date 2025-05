La Rai ha deciso | parteciperà al bando per il Festival di Sanremo

In vista della scadenza, la Rai ha annunciato la sua intenzione di partecipare al bando per il Festival di Sanremo. Nonostante l'attesa per la pronuncia del Consiglio di Stato, la richiesta sarà presentata entro il termine del 19 maggio, confermando l'impegno dell'azienda nella storica manifestazione musicale italiana.

In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, la Rai ha deciso che presenterà la sua domanda al bando entro il termine del 19 maggio

