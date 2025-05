La ragazza della pizzeria supertestimone al processo sulla strage di piazza Loggia | Pressioni per tacere

Brescia, 13 maggio 2025 – Ombretta Giacomazzi, la ragazza della pizzeria Ariston, si trova al centro del processo sulla strage di piazza Loggia, testimoniando dopo decenni di silenzio. Sotto la pressione di interrogatori serrati, la giovane, che all'epoca dei fatti aveva solo 16 anni, rivela le difficoltà e le minacce subite nel tentativo di ricordare la verità.

Brescia, 13 maggio 2025 – È stata sotto torchio oltre sei ore, al centro di una raffica di domande dell’avvocato Stefano Casali, che assiste Roberto Zorzi, accusato di aver messo la bomba in piazzaLoggia.La ragazzadellapizzeria Ariston Ombretta Giacomazzi, che nel 1974 aveva 16 anni e nel suo locale assisteva agli incontri dei neofascisti bresciani e veronesi a cui l’accusa imputa la strage, ha ribadito il travaglio che l’ha portata a dire la verità per la prima volta solo al colonnello del Ros Massimo Giraudo. A tappe, in oltre 40 audizioni, dal 2015: “Ho sempre avuto paura a parlare perché io c’ero, avevo visto certi fatti e li avevo sulla coscienza. Ho parlato solo quando sono stata sicura di potermi fidare”. La difesa ha provato a mettere sotto scacco la superteste, nel 1974 fidanzata del “nero“ Silvio Ferrari, con cui a suo dire si recava a Verona, nella caserma dei carabinieri di Parona, dove si pianificò l’attentato al Blue Note. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ragazza della pizzeria, supertestimone al processo sulla strage di piazza Loggia: “Pressioni per tacere”

