La psicologa Alba Cardalda sulla sopraffazione altrui | Le persone ci trattano nel modo cui noi permettiamo loro di farlo Ecco perché stabilire limiti è un atto di amore verso se stessi

Alba Cardalda, psicologa di fama internazionale, esplora il tema della sopraffazione altrui nel suo bestseller "Come mandare affan* * *o in modo educato", ora disponibile anche in Italia. In questa intervista, ci svela l'importanza di stabilire confini e come questo gesto possa diventare un atto d'amore verso se stessi, fondamentale per non cedere al dominio degli altri.

Il bestseller della nota psicologa spagnola - Come mandare affan* * *o in modo educato - è uscito anche in Italia. Le abbiamo chiesto quali sono le premesse necessarie per non farsi sopraffare dagli altri

Il bestseller della nota psicologa spagnola - Come mandare affan* * *o in modo educato - è uscito anche in Italia. Le abbiamo chiesto quali sono le premesse necessarie per non farsi sopraffare dagli a ...

