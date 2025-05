La Provincia presenza il bilancio del 2024 Gandolfi | 14 milioni da investire sul territorio

La Provincia di Bergamo presenta il bilancio per il 2024, con 14 milioni di euro destinati a investimenti sul territorio. Il documento, che riassume i conti dell’anno precedente, sarà esaminato dall'Assemblea dei Sindaci e dal Consiglio Provinciale, con approvazione prevista entro la fine di maggio.

La Provincia di Bergamo ha adottato lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2024: il documento, che illustra i conti dell’anno scorso, entro fine maggio sarà sottoposto all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci per il relativo parere e al Consiglio Provinciale per l’approvazione definitiva.“Il bilancio presenta un avanzo di amministrazione di circa 14 milioni di euro che verranno reinvestiti sul territorio – afferma Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia – con interventi sulle strade Provinciali, completamento di opere di edilizia scolastica in aggiunta ai finanziamenti PNRR, aumenti degli stanziamenti per i nostri bandi del Servizio Cultura e Associazionismo in modo da finanziare le richieste amesse, contributi ai Comuni per la coprogettazione di interventi di messa in sicurezza di alcuni snodi viabilistici. 🔗Leggi su Bergamonews.it