la protesta giustizia per la morte di bruno beatrice striscione di 25 metri davanti alla cassazione

"Giustizia per BrunoBeatrice": uno Striscione di 25 metri, esposto ieri a Roma, davanti al palazzo della Corte Suprema di Cassazione, continua a richiamare l’attenzione sulla morte prematura dell’ex calciatore della Fiorentina, avvenuta il 16 dicembre 1987, a soli 39 anni. La famiglia è convinta che dietro alla scomparsa dell’ex mediano ci possa essere stato l’uso di terapie nocive e di altre sostanze che possono avergli provocato danni seri alla salute fino a portarlo allamorte. La Procura di Firenze, nel 2009, chiese l’archiviazione del caso per prescrizione. La moglie di Beatrice, Gabriella, morta esattamente due mesi fa, si era battuta per far luce sulla fine di un ragazzo che, in campo e fuori, sembrava il ritratto della salute. Oggi sono i figli di Bruno, Claudia e Alessandro, accompagnati dai nipoti di Gabriella e Bruno, Viola e Flavio Bruno, a portare avanti la battaglia in nome di tutta la famiglia e di tutti coloro che, come alcuni compagni di squadra di Bruno ai tempi della Fiorentina, potrebbero aver subìto danni gravi dall’assunzione di quelle sostanze. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net