La protesta della scuola Tiepolo | Sei aule inagibili causa infiltrazioni Subito i lavori per i nostri ragazzi

Ieri, la scuola Tiepolo ha ospitato un sit-in di protesta per richiedere lavori urgenti a causa di sei aule inagibili per infiltrazioni. Insegnanti, alunni e genitori si sono uniti in piazza Scala, chiedendo "meno buchi nel soffitto, più aule per studiare" per garantire un ambiente di apprendimento adeguato per i nostri ragazzi.

di Marianna Vazzana"Meno buchi nel soffitto, più aule per studiare". Insegnanti, alunni e genitori della secondaria di primo grado Giovanni Battista Tiepolo di piazza Ascoli, a Città Studi, hanno dato vita a un sit in ieri in piazza Scala per chiedere "lavori straordinari nel nostro edificio scolastico"."Purtroppo lo stabile – spiegano – presenta criticità che risalgono a maggio 2024, quando il tetto è stato interessato da infiltrazioni d’acqua che hanno procurato danni alla controsoffittatura del terzo piano: tre aule sono state dichiarate inagibili e a tutt’oggi lo sono". Poi, "lo scorso ottobre si sono verificate al terzo piano, altre infiltrazioni". Acqua non solo dalla copertura ma anche "da una tubazione del riscaldamento". Altro crollo. Quindi, dopo sopralluoghi dei vigili del fuoco e dei tecnici del Comune e di Città Metropolitana? sono state dichiarate inagibili altre tre aule. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La protesta della scuola Tiepolo: "Sei aule inagibili causa infiltrazioni. Subito i lavori per i nostri ragazzi"

