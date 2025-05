La Promessa su Rete 4 | Manuel sfida Don Gregorio crisi di Santos e tensioni familiari

Nella puntata di "La Promessa" in onda martedì 13 maggio su Rete 4, tensioni familiari e crisi di Santos si intrecciano in un clima di suspense. Manuel sfida Don Gregorio, avviando un percorso ricco di colpi di scena e sviluppi inaspettati che cambieranno il corso della storia. Non perdetevi questo episodio imperdibile!

La puntata de La Promessa in onda martedì 13 maggio alle ore 19.40 su Rete 4 si preannuncia ricca di colpi di scena e sviluppi intriganti. La trama offre un susseguirsi di eventi tanto avvincenti quanto imprevedibili, dove i destini dei protagonisti si intrecciano in maniere sorprendenti. Nuove tensioni e incontri inaspettati In questa nuova .

Trame La Promessa dal 19-25 maggio, anticipazioni - La Promessa anticipazioni 19-25 maggio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:45.

La Promessa, episodi al 25 maggio: Cruz scopre che Manuel e Jana stanno per sposarsi - Petra consegna a Cruz gli appunti scritti da Maria dove viene descritta la relazione fra Manuel e Jana e il loro imminente matrimonio segreto ...

La Promessa trame spagnole: Alonso e Cruz propongono a Jana di diventare una nobile - Manuel chiede una spiegazione a Jana alla scoperta che non vuole trasferirsi nella zona nobiliare della tenuta.

