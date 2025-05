La Promessa | Manuel e Romulo manovrano per liberare Pia tra scandali e critiche

Nella puntata di "La Promessa" di domenica 18 maggio, Manuel e Romulo si muovono in un intricato gioco di potere per liberare Pia, circondati da scandali e critiche. Le alleanze inaspettate e messaggi cruciali cambiano le dinamiche tra i personaggi, mentre Cruz riceve una cartolina misteriosa che potrebbe alterare ulteriormente gli equilibri.

La puntata di La Promessa in onda domenica 18 maggio riserva notevoli sviluppi. Vari personaggi si troveranno ad affrontare situazioni complesse, tra cui la ricezione di messaggi importantissimi e le alleanze che si definiscono in maniera inaspettata. Tra le novità, Cruz riceverà una cartolina da Maria Antonia, ma deciderà di non aprirla, lasciando intendere che .