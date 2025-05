La Promessa | Julia rivela di essere Matilde e scoppia la crisi tra Curro e Catalina

La tensione si intensifica in La Promessa! Domenica 18 maggio, Julia svelerà il suo vero identità: è Matilde, la compagna di Paco. Questa rivelazione esplosiva scatenerà una crisi inaspettata tra Curro e Catalina, lasciando Curro in uno stato di shock e confusione. Scoprite come si sviluppa questa intricata vicenda!

Julia svelerà un importante segreto a Curro nella prossima puntata de La Promessa, in onda domenica 18 maggio. In un momento decisivo, la giovane rivelerà di essere in realtà Matilde, la compagna di Paco, un fatto che lascerà Curro profondamente turbato e privo di reazioni immediate. L'atmosfera densa di tensione fa da sfondo a questo

