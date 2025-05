La Promessa Anticipazioni Spagnole | Curro da baronetto a sguattero Ecco cosa succederà

Nelle prossime puntate de "La Promessa", il destino di Curro subirà una svolta inaspettata. Da baronetto a sguattero, il suo percorso si complica, costringendolo a lasciare la tenuta. Dopo un periodo di assenza, tornerà con un nuovo titolo: valletto. Scopri le anticipazioni emozionanti che ci aspettano su Rete4!

