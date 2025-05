La Promessa Anticipazioni 14 maggio 2025 | Manuel sotto scacco Don Gregorio lo inganna!

Nella puntata de "La Promessa" in onda il 14 maggio 2025 su Rete4, l'attenzione si concentra su Manuel, che si trova in una situazione complicata. Don Gregorio lo inganna, lasciandolo sotto scacco in un appuntamento che cambia le carte in tavola. Scopriamo insieme le anticipazioni e le dinamiche avvincenti di questo episodio.

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 maggio2025 su Rete4. Le Anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel si recherà all'appuntamento con Don Gregorio ma il maggiordomo non si presenterà! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 14 maggio 2025: Manuel sotto scacco. Don Gregorio lo inganna!

