La prima di Libero? FdI spiana la sinistra

Fratelli d'Italia e il suo leader esultano per i risultati dell'ultimo sondaggio, che evidenziano una netta superiorità rispetto alla sinistra. In un post su X, il partito invita gli avversari a continuare a puntare su comici e attori, ribadendo la fiducia degli italiani nel loro operato e nella direzione politica intrapresa.

"Continuate pure a ricorrere a comici e attori, tanto gli italiani sanno da che parte stare": Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su X riferendosi all'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7. Lo ha illustrato il direttore Enrico Mentana nell'edizione del telegiornale delle 20 di ieri, lunedì 12 maggio. Nella rilevazione, se il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, ottenendo uno 0,3% di consensi in una settimana e portandosi così al 30,4, lo stesso non può dirsi per i due principali partiti di opposizione. Sia il Partito democratico di Elly Schlein che il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, infatti, registrano dei cali. I dem perdono lo 0,1 e scendono al 22,4%, a esattamente otto punti di distanza da FdI, mentre i grillini perdono lo 0,2 e si portano al 12%. Nel post pubblicato sui social, il partito di governo ha tirato in ballo comici e attori dal momento che negli ultimi giorni diversi personaggi del mondo dello spettacolo, probabilmente per sopperire alle mancanze della segretaria del Pd, si sono fatti avanti e hanno sostenuto alcune delle principali istanze della sinistra, a partire dai referendum dell'8 e 9 giugno. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it