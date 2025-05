La preghiera per Papa Leone XIV delle monache di Santa Rita da Cascia

Le monache agostiniane di Santa Rita da Cascia hanno composto una nuova preghiera dedicata a Papa Leone XIV. Questo gesto di devozione riflette la loro affettuosa spiritualità e il desiderio di sostenere la guida del Santo Padre. Scopri di più in questo servizio di Rita Salerno.

Dalle monache agostiniane di SantaRita da Cascia, una preghiera nuova per il Papa. Servizio di Rita Salerno. La preghiera per PapaLeone XIV dellemonache di SantaRita da Cascia TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La preghiera per Papa Leone XIV delle monache di Santa Rita da Cascia

Cosa riportano altre fonti

Le monache di Santa Rita e la nuova preghiera per il Papa: "Un gesto d'amore" - Dalle agostiniane di Cascia anche un appello per la pace. La madre badessa: "Questo pontefice viene dalla nostra famiglia spirituale. E' un dono del Signore e della Vergine Maria" ... 🔗msn.com

Papa Leone XIV a pranzo con gli agostiniani nel suo giorno di riposo: «Un momento di preghiera in forma privata» - Un ritorno dai confratelli del tutto riservato. Papa Leone XIV, 69 anni, martedì 13 maggio 2025, si è recato dagli agostiniani di via Paolo VI. Nel giorno tradizionalmente ... 🔗msn.com

Papa Leone, nuovo fuori programma: messa e pranzo dagli agostiniani. «Per lui è come tornare a casa» - Papa Leone XIV, al quinto giorno del suo pontificato, ha compiuto una visita a sorpresa al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum di via Paolo VI, adiacente al colonnato di San ... 🔗ilmessaggero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Non sono come Rita Dalla Chiesa! Katia Ricciarelli gela Alberto Matano

Katia Ricciarelli è sotto i riflettori per aver provocato una vera tempesta all'interno dello studio televisivo della trasmissione "La Vita in Diretta".