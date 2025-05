Benvenuti nella “Posta del Malvagio”, il luogo in cui i cuori infranti trovano comprensione, ma non consolazione. Qui, ci confrontiamo con le realtà più crudelmente oneste. Oggi, una lettera di Illusa, segno Pesci, ci offre uno spunto di riflessione sulle ambiguità dell’amore. Scopriamo insieme cosa c’è dietro ai like e ai silenzi.

"Benvenuti nella posta dove nessuno ti consola, ma tutti ti capiscono.""Caro Malvagio, lui mi ha lasciata perché dice che ha bisogno di tempo per se stesso. Ma continua a guardare le mie stories e a mettere like. Mi vuole ancora o è solo confuso?"— Illusa, segno PesciRisposta:Cara Illusa,non è confuso: è un ego con Wi-Fi.Ti ha lasciata perché vuole tempo per sé, ma nel frattempo non vuole che tu ti dimentichi quanto è meraviglioso (spoiler: non lo è).Quindi ti guarda, ti like-a, ti tiene in panchina.Soluzione? Unfollowa, blocca, e trova qualcuno che ti guardi negli occhi, non attraverso uno schermo."Malvagio, è normale che stia con una persona da mesi ma non abbia ancora voglia di presentarla ai miei amici? È grave?"— Diletta, segno VergineRisposta:Cara Diletta,non è grave. È onesto.