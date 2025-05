la porchetta piatto incoronato dal new york times

La porchetta, incoronata dal New York Times, è un vero tesoro della tradizione culinaria italiana. Presente da tempo sulle nostre tavole, merita di essere esplorata nel suo profondo. Noi della Santa Filomena abbiamo intrapreso un viaggio tra le origini di questo piatto, visitando il vivace mercato del lunedì di San Giovanni in Marignano, ricco di sapori e prodotti unici.

Da tempo sulle nostre tavole è presente la porchetta. Un piatto veramente delizioso, e noi della Santa Filomena abbiamo deciso di conoscerlo meglio, dalle origini. Abbiamo visitato il mercato del lunedì di San Giovanni in Marignano, ordinato, ricco di prodotti e profumi, con le sue numerose bancarelle variopinte fra cui quella di Baiata, con la sua insegna a caratteri rossi, che da tante generazioni produce e vende questo gustoso alimento. La porchetta è color caramello all’esterno, dove è più croccante, e più rosea all’interno, dove è più morbida. Ma da proviene la porchetta?Deriva dal latino Porcus Trojanus, il maiale ripieno che i romani consumavano ritualmente per celebrare alleanze e matrimoni. Alla porchetta, per diventare tale, devono essere tolte ossa e zampe e poi aggiunte varie frattaglie, pepe, aglio, sale e erbe odorose tra cui il finocchio selvatico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it