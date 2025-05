La polizia a casa di Lulù Jessica Selassié vuota il sacco dopo i fatti con Manuel Bortuzzo

Dopo i recenti eventi legati alla condanna di Lulù Selassié, la sorella Jessica rompe il silenzio in un'intervista al podcast "Seconda Vita" di Gabriele Parpiglia. Racconta dettagli inediti e problematiche connesse alla relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo, rivelando un lato più intimo e complesso della vicenda che ha scosso l'opinione pubblica.

Il caso della condanna di LulùSelassié torna a far discutere. Stavolta a parlare è la sorella Jessica che, nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Seconda Vita, condotto da Gabriele Parpiglia, ha raccontato alcuni retroscena delicati. Si parla, in particolare dei problemi legati al braccialetto elettronico imposto dopo la condanna per stalking nei confronti di ManuelBortuzzo. La vincitrice del GF Vip 6, oggi trentenne, ha rivelato: “Si è presentata la polizia a casa per controllare che ci fosse Lulù”.Lulù, 27 anni, è stata condannata a un anno e otto mesi con pena sospesa e, da quando Bortuzzo l’ha denunciata cinque mesi, fa è sottoposta alla misura del controllo elettronico. Ma il dispositivo, secondo quanto raccontato dalla sorella, ha dato non pochi problemi. “Se il braccialetto elettronico di mia sorella funzionava? Non sempre, qualche volta suonava senza motivo. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it