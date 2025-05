La pessima stagione della Sampdoria | storia di un’annata da incubo

La stagione della Sampdoria si è trasformata in un incubo. Tra decisioni discutibili del presidente Manfredi e del ds Accardi, quattro cambi di allenatore e una rosa inadeguata, la squadra, inizialmente tra le favorite, è precipitata. L’epilogo è stato un triste capitolo di una storia sportiva segnata da errori e delusioni.

