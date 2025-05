La partnership fra HONOR e Google porta sugli HONOR 400 la funzione AI Image to Video

La collaborazione tra HONOR e Google introduce una straordinaria novità per gli utenti della gamma HONOR 400: la funzione AI Image to Video. Questa innovativa tecnologia permette di trasformare un'immagine in un video, offrendo nuove opportunità creative per gli appassionati di multimedia. Scopri di più nel nostro articolo su TuttoAndroid.

La gamma HONOR 400 metterà a disposizione degli utenti un'innovativa funzione IA che consentirà di generare Video a partire da un'immagine.

Honor potrà vendere PC con Windows 10

Honor, ora che non è più nelle mani di Huawei, ha nuove ambizioni per il 2021.Questa nuova autonomia trovata consentirà a Honor in particolare di offrire laptop con Windows 10.