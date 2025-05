la pace resta la grande priorità di leone xiv

La pace si afferma come la principale priorità di Leone XIV. Anche se è ancora presto per definire il suo pontificato, è evidente che il Papa, proveniente dagli Stati Uniti, si impegnerà a promuovere un messaggio di tranquillità. Fin dal suo discorso d'investitura, la ricerca della pace è stata al centro delle sue dichiarazioni.

Nell'incertezza di quale pontificato sarà quello di Leone XIV, un solo aspetto appare già piuttosto chiaro: sarà un Papa di pace. Al di là dell'ormai celebre discorso del giorno dell'investitura, fin dalle sue prime uscite il Pontefice venuto dagli Usa ha immancabilmente pronunciato la parola "pace", indicandola sempre come la più urgente tra le priorità.Anche ieri, parlando con i giornalisti e gli operatori dell'informazione, ha ribadito che "una comunicazione disarmata e disarmante ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana". "La pace comincia da ognuno di noi: dal modo in cui guardiamo gli altri, ascoltiamo gli altri, parliamo degli altri; e, in questo senso, il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza", ha aggiunto il Pontefice.