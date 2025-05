La pace difficile

La ricerca della pace tra Russia e Ucraina si intensifica con i prossimi negoziati in Turchia. Tuttavia, il contesto europeo solleva preoccupazioni: sembra che alcuni stiano favorendo l'escalation del conflitto anziché cercare una soluzione duratura. Questo scenario inquietante richiama alla mente le complicate dinamiche geopolitiche che influenzano il nostro presente.

Giovedì (domani, ndr) cominceranno i negoziati diretti tra Russia e Ucraina in Turchia. Mi preoccupa il fatto che l’Europa sembra spingere per proseguire la guerra. Ivano Manin via email Gentile lettore, in effetti europei e britannici, come scrivevo ieri, sono ormai una specie di Banda Bassotti dedita al raggiro. Al di là di questo, la strada del negoziato è piena di insidie. La Russia non può fare a meno, dopo 3 anni di guerra e ingenti perdite umane, di ottenere alcuni punti basilari. Li riassume bene l’americano John Mersheimer, uno dei più noti studiosi di geopolitica al mondo. In un’intervista al giornale svizzero Neue Zürcher Zeitung del 6 maggio dice che “la guerra è stata provocata dall’Occidente con l’espansione della Nato a est, il colpo di stato del 2014 a Kiev e gli inganni alla Russia attraverso gli Accordi di Minsk”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

