La nuova via Porta Raimonda | Bella pavimentazione in pietra Altro passo avanti per la città

La nuova via Porta Raimonda segna un ulteriore passo avanti nella riqualificazione del centro di Fucecchio. Con la sua elegante pavimentazione in pietra, questa inaugurazione rappresenta un'importante tappa nel progetto di rigenerazione urbana sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volto a migliorare la vivibilità della città.

Ancora un’opera pubblica arrivata all’obiettivo. Una nuova inaugurazione per il centro di Fucecchio, in cui proseguono a ritmo serrato i lavori di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di via PortaRaimonda, inaugurata ieri, sabato scorso, alla presenza della sindaca Emma Donnini e della giunta comunale. L’intervento, inserito nel bando “Rigenerazione urbana“ e, nello specifico, nel lotto che comprende anche la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini e via Sbrilli, ha permesso di realizzare una nuovapavimentazione in pietra. "Un’altra opera che concorre a rinnovare il volto della nostra città – spiega la sindaca Emma Donnini –, resa possibile grazie alla capacità dell’amministrazione comunale di intercettare i fondi del Pnrr. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova via Porta Raimonda: "Bella pavimentazione in pietra. Altro passo avanti per la città"

