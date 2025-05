La nuova Torre Velasca | ristoranti panoramici appartamenti per soggiorni di lusso membership club e spa

La nuova Torre Velasca, simbolo di lusso e eleganza, inaugura ristoranti panoramici, appartamenti esclusivi e un raffinato membership club con spa. Dopo un investimento di 150 milioni e un restauro durato 5 anni, la storica costruzione, fedele al progetto originale dello studio BBPR, si appresta a diventare l'epicentro del prestigio in città. Scopriamola insieme!

Con un investimento da 150 milioni e un restauro di 5 anni, nel rispetto del progetto originale dello studio BBPR, TorreVelasca si prepara ad essere la nuova attrazione del lusso in città: due ristoranti (il SushiSamba e il Mia), uffici e 72 appartamenti per soggiorni a breve termine. Ecco com'è 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La nuova Torre Velasca: ristoranti panoramici, appartamenti per soggiorni di lusso, membership club e spa

La "nuova" Torre Velasca. Nel grattacielo simbolo appartamenti di lusso ristoranti, negozi e uffici - Completato il restyling conservativo in chiave contemporanea a cura di Hines. In cima, 72 locali per soggiorni brevi e lunghi. Attorno, una piazza da vivere .

Torre Velasca, un ristorante panoramico e nuovi negozi: ecco tutte le nuove aperture dopo il restauro - Nuovi ristoranti, uno storico marchio di pasticceria ma non solo. L'intervento di riqualificazione di Torre Velasca iniziato nel 2020 è terminato. Come si presenta uno dei simboli di Milano e le nuove ...

HINES COMPLETA IL RESTAURO DI TORRE VELASCA: UN'ICONA DI MILANO TORNA A VIVERE CON UN'IDENTITA' RINNOVATA E UNA PIAZZA APERTA ALLA CITTÀ - (mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2025 – Si conclude il grande intervento di riqualificazione di Torre Velasca, uno dei capolavori del modernismo italiano progettato dallo studio BBPR. Sviluppato ...

