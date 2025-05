La nuova Torre Velasca Nel grattacielo simbolo appartamenti di lusso ristoranti negozi e uffici

La nuova Torre Velasca, un simbolo di Milano, si trasforma in un'icona di lusso con appartamenti eleganti, ristoranti raffinati e spazi commerciali. Marianna Vazzana racconta il viaggio di rinascita di questo grattacielo, ora avvolto da calde sfumature rosa che cambiano con il sole, dopo un attento restauro che ha esaltato la sua storicità e bellezza.

di Marianna Vazzana"Avevamo nella testa una Torre grigia. E invece è molto più calda". Con sfumature rosa e una veste cromatica che cambia a seconda delle ore del giorno. La “nuova“ TorreVelasca si svela al mondo dopo un restauro iniziato alla fine del 2020 che ha riportato all’antico splendore il “grattacielo con le bretelle“ a 57 anni dalla sua realizzazione, creando tutt’attorno una piazza aperta alla città: risultato dell’intervento di Hines, la nuova proprietà (che ha acquistato la Torre da Unipol) con un investimento di oltre 250 milioni di euro. Tornano in mente anche le scene del film “Il vedovo“ con Alberto Sordi e Franca Valeri, lì ambientato: ora, a "fare colazione in grattacielo" chi arriverà? La nuova "esperienza lifestyle" in questo palazzo amato e odiato, tra gli esempi del modernismo italiano, includerà al piano terra la storica Pasticceria San Carlo, oltre a due ristoranti gestiti da Sunset Hospitality Group (SHG), con apertura prevista entro la fine dell’anno, tra cui al primo piano il Sushisamba e al 18esimo piano MIA, un nuovo ristorante italiano con vista sullo skyline milanese e sul Duomo, godibile anche dal 16esimo piano dedicato ad eventi privati. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

