La Nuit Européenne des Musées visite gratuite e proiezioni al museo universitario

Sabato 17 maggio, dalle ore 19:30, il Museo Universitario "Gabriele d’Annunzio" di Chieti apre le sue porte per la "Nuit Européenne des Musées". Approfitta dell'ingresso gratuito e delle proiezioni speciali per scoprire il patrimonio culturale e l'identità europea in un evento unico e suggestivo, promosso dal Ministero della Cultura francese. Non perdere l’occasione!

Appuntamento al museouniversitario dell’Ateneo “Gabriele d’Annunzio” sabato 17 maggio, dalle ore 19:30, a Chieti per celebrare la “NuitEuropéenne des Musées”, appuntamento internazionale promosso dal Ministero della Cultura francese per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell’identità. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La “Nuit Européenne des Musées”, visite gratuite e proiezioni al museo universitario

