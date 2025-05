La notte in cui Elisabetta ballò la conga Carlo III ricorda sua madre al VE Day

Nella notte in cui Elisabetta danzò la conga, Carlo III rivive i ricordi della madre e del leggendario VE Day. Un momento storico, segnato dalla gioia e dalla speranza, in cui la giovane principessa, insieme alla folla, celebrò la fine della guerra. Riflessioni cariche di emozione su un evento che ha segnato l'inizio di una nuova era.

Il Re d’Inghilterra ha raccontato i dettagli della notte che la regina Elisabetta trascorse fuori dal Palazzo alla fine della seconda Guerra Mondiale 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La notte in cui Elisabetta ballò la conga. Carlo III ricorda sua madre al VE Day

